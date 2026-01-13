Трамп запроваджує нові тарифи: Китай відреагував на заяви американського президента

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження тарифу у розмірі 25% на товари з країн, які ведуть торгівлю з Іраном. У Китаї відреагували на слова американського лідера.

Що відомо про реакцію Китаю на слова Трампа?

Річ у тім, що позиція країни щодо "нерозбірливого запровадження тарифів є послідовною і чіткою", пише 24 Канал з посиланням представника посольства Китаю в США Лю Пеньюй.

Тарифні та торговельні війни не мають переможців, а примус і тиск не здатні розв’язати проблеми. Протекціонізм шкодить інтересам усіх сторін,

– написав Лю Пеньюй.

Він додав, що Китай рішуче виступає проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій і застосування екстериторіальної юрисдикції та вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав і інтересів.

Подібну позицію висловила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін. Про це пише Укрінформ.

Китай рішуче захищатиме свої законні права та інтереси,

– сказала Мао.

Зверніть увагу! Вона додала, що в таких принципових питаннях позиція Пекіна стосовно відстоювання своїх законних інтересів чітка і незмінна.

Що відомо про ситуацію з Іраном?