Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що це інструмент тиску на Росію, Індію та Китай. Крім того, США можуть вплинути на переговорний процес щодо завершення війни на території України.

Чому Трамп погодився впроваджувати мита саме зараз?

За словами Юрія Богданова, у США, ймовірно, розуміють, що Кремль свідомо імітує переговорний процес з Україною. Натомість українська сторона, Європа та американці навпаки докладають максимум зусиль, щоб сприяти завершенню війни.

Тому заяви про введення мит можуть бути способом тиску на Володимира Путіна. Однак американська влада не одразу може водити всі 500%, а поступово, розпочавши, наприклад, з 10%.

Ці тарифи будуть введені не тому, що президент США хоче вести війну з Китаєм чи Індією, а тому, що вони підтримують російський режим, який веде війну та не хоче йти на поступки,

– сказав аналітик.

Він також припустив, що Трамп дуже образився на Путіна, який збрехав йому про начебто атаку українських дронів по його резиденцію у Валдай. Це дещо підірвало авторитет Трампа, який спочатку повірив диктатору, а потім спростував його обман. Це також могло вплинути на рішення американського лідера щодо мит.

Крім того, у США могли протрактувати дуже зухвало дії Росії після арешту лідера Венесуели. Все тому, що тіньовий флот Кремля після цього і далі продовжував вивозити венесуельську нафту танкерами. На думку Богданова, Кремль отримає відповідь на такі дії.

Що відомо про впровадження американських мит?