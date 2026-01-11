Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что это инструмент давления на Россию, Индию и Китай. Кроме того, США могут повлиять на переговорный процесс по завершению войны на территории Украины.

Смотрите также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

Почему Трамп согласился вводить пошлины именно сейчас?

По словам Юрия Богданова, в США, вероятно, понимают, что Кремль сознательно имитирует переговорный процесс с Украиной. Зато украинская сторона, Европа и американцы наоборот прилагают максимум усилий, чтобы способствовать завершению войны.

Поэтому заявления о введении пошлин могут быть способом давления на Владимира Путина. Однако американская власть не сразу может водить все 500%, а постепенно, начав, например, с 10%.

Эти тарифы будут введены не потому, что президент США хочет вести войну с Китаем или Индией, а потому, что они поддерживают российский режим, который ведет войну и не хочет идти на уступки,

– сказал аналитик.

Он также предположил, что Трамп очень обиделся на Путина, который солгал ему о якобы атаке украинских дронов по его резиденцию в Валдае. Это несколько подорвало авторитет Трампа, который сначала поверил диктатору, а потом опроверг его обман. Это также могло повлиять на решение американского лидера по пошлинам.

Кроме того, в США могли протрактовать очень вызывающе действия России после ареста лидера Венесуэлы. Все потому, что теневой флот Кремля после этого и дальше продолжал вывозить венесуэльскую нефть танкерами. По мнению Богданова, Кремль получит ответ на такие действия.

Что известно о введении американских пошлин?