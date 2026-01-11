Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что это инструмент давления на Россию, Индию и Китай. Кроме того, США могут повлиять на переговорный процесс по завершению войны на территории Украины.
Почему Трамп согласился вводить пошлины именно сейчас?
По словам Юрия Богданова, в США, вероятно, понимают, что Кремль сознательно имитирует переговорный процесс с Украиной. Зато украинская сторона, Европа и американцы наоборот прилагают максимум усилий, чтобы способствовать завершению войны.
Поэтому заявления о введении пошлин могут быть способом давления на Владимира Путина. Однако американская власть не сразу может водить все 500%, а постепенно, начав, например, с 10%.
Эти тарифы будут введены не потому, что президент США хочет вести войну с Китаем или Индией, а потому, что они поддерживают российский режим, который ведет войну и не хочет идти на уступки,
– сказал аналитик.
Он также предположил, что Трамп очень обиделся на Путина, который солгал ему о якобы атаке украинских дронов по его резиденцию в Валдае. Это несколько подорвало авторитет Трампа, который сначала поверил диктатору, а потом опроверг его обман. Это также могло повлиять на решение американского лидера по пошлинам.
Кроме того, в США могли протрактовать очень вызывающе действия России после ареста лидера Венесуэлы. Все потому, что теневой флот Кремля после этого и дальше продолжал вывозить венесуэльскую нефть танкерами. По мнению Богданова, Кремль получит ответ на такие действия.
Что известно о введении американских пошлин?
США отложили рост пошлин на импорт деревянной продукции. Причиной стало стали стали жалобы американцев из-за роста цен.
Администрация Трампа ввела большие пошлины на Индию из-за покупки российской нефти. Торговля энергоресурсами продолжается, поэтому США угрожают индийским властям еще большими тарифами, если не будет уменьшен импорт сырья из России.
Дональд Трамп утверждает, что имеет хорошие отношения с Индией, однако Нарендра Моди не доволен ростом тарифов от США. Американцы заявили, что могут их уменьшить, если индийцы сократят использование российской нефти, но пока этого не произошло.