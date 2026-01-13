Що відомо про реакцію Китаю на слова Трампа?
Річ у тім, що позиція країни щодо "нерозбірливого запровадження тарифів є послідовною і чіткою", пише 24 Канал з посиланням представника посольства Китаю в США Лю Пеньюй.
Тарифні та торговельні війни не мають переможців, а примус і тиск не здатні розв’язати проблеми. Протекціонізм шкодить інтересам усіх сторін,
– написав Лю Пеньюй.
Він додав, що Китай рішуче виступає проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій і застосування екстериторіальної юрисдикції та вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав і інтересів.
Подібну позицію висловила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін. Про це пише Укрінформ.
Китай рішуче захищатиме свої законні права та інтереси,
– сказала Мао.
Зверніть увагу! Вона додала, що в таких принципових питаннях позиція Пекіна стосовно відстоювання своїх законних інтересів чітка і незмінна.
Що відомо про ситуацію з Іраном?
- Нагадаємо, що Дональд Трампо заявив про введеннях нових тарифів – 25% мит країн, що досі ведуть торгівлю з Іраном. Але Трамп не уточнив, яких саме країн стосуватимуться заходи.
- Рішення з'явилося у понеділок, 12 січня. Тому будь-яка держава, що веде торгівлю з Іраном, мусить сплачувати мито в розмірі 25% на будь-які бізнесові операції зі Сполученими Штатами Америки. І це рішення, як сказав Трамп, є остаточним.
- Найбільшим торгівельним партнером Ірану є Китай. Також багато співпрацюють з Тегераном Ірак, ОАЕ, Туреччина та Індія.