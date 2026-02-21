"И это не предел": Трамп повышает тарифы для всех стран с 10% до 15% после решения Верховного суда
- Трамп объявил о повышении тарифов для всех стран с 10% до 15% после решения Верховного суда США.
- Президент США назвал решение Суда "абсурдным" и планирует ввести новые "законно разрешенные" пошлины в ближайшие месяцы.
На днях Верховный суд США отменил большинство тарифов Трампа. Зато американский президент 21 февраля объявил, что повышает их с 10% до 15%.
И это, по его словам, не предел. Об этом написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Смотрите также "Могу уничтожить иностранную страну": Трамп пригрозил экономическими последствиями
Что сказал Трамп о новых тарифах?
Трамп заявил, что в ближайшие месяцы его администрация определит и введет новые "законно разрешенные" пошлины.
Он также назвал решение суда "абсурдным, плохо написанным и чрезвычайно антиамериканским".
Позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышу 10% мировой тариф на страны, многие из которых десятилетиями "обдирали" США, без всякого возмездия (пока не появился я!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%,
– написал Трамп.
Он считает, что новые тарифы продолжат "чрезвычайно успешный" процесс "сделать Америку снова великой – ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЬШЕ".
Что предшествовало?
Еще весной 2025 года Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран и территорий, установив минимальную ставку импортной пошлины на уровне 10%.
20 февраля 2026 года Верховный Суд вынес решение по масштабным тарифам президента Трампа, постановив, что тот нарушил федеральный закон, самостоятельно введя тарифы по всему миру.
Новые тарифы США вступят в силу 24 февраля, но будут действовать только 150 дней, пока Конгресс не продлит срок.