"Им стоит быть осторожными": Трамп угрожает Британии "большими пошлинами"

Президент Дональд Трамп пригрозил ввести против Великобритании "большие пошлины" на импорт. США пойдут на такой шаг, если британское правительство не отменит налог на цифровые услуги.

Почему Трамп угрожает пошлинами Британии?

Об этом американский лидер рассказал в интервью изданию The Telegraph.

В Вашингтоне считают, что этот налог несправедлив в отношении американских технологических гигантов. В частности, речь идет о таких компаниях как Apple, Google и Meta.

Мне не нравится, когда они нацеливаются на американские компании, потому что, по сути, речь идет о наших крупных американских компаниях – независимо от того, нравятся они нам или нет, это наши компании и лучшие в мире,

– отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что США уже рассматривают варианты, как ответить на британский налог на цифровые услуги. И одним из способов давления могут быть именно новые тарифы, которые Трамп так любит.

Дональд Трамп Президент США Мы очень легко можем ответить, просто введя большие пошлины против Британии. Поэтому им стоит быть осторожными. Если они не отменят этот налог, мы, вероятно, введем большие тарифы.

Ранее, напомним, Трамп открыто признавался, что его любимым словом является "тариф". Об этом он заявил в своей речи к нации по случаю 11 месяцев пребывания на посту президента, пишет Fortune. Он всячески защищает свое тарифную политику, а всех несогласных с ней беспощадно критикует.

Важно! Налог на цифровые услуги в Британии предусматривает 2% сборов с доходов от социальных сетей, поисковых систем и онлайн-маркетплейсов. Он распространяется на доходы крупных цифровых платформ в стране. По официальным прогнозам, до 2030 года он может приносить около 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в государственный бюджет ежегодно.

Как Трамп ранее угрожал Британии?

Это не первый раз Трамп угрожает Британии за последнее время. Недавно глава Белого дома пригрозил пересмотреть торговое соглашение между странами, которое они заключили в прошлом году.

Американский президент заявил, что США предложили Лондону "очень хорошую сделку", но все легко может измениться.

Он раскритиковал британского премьер-министра Кира Стармера из-за его позиции относительно войны на Ближнем Востоке. Трамп недоволен, что Британия не поддержала его в атаках на Иран.

Однако глава британского правительства резко ответил американскому лидеру и остался при своем мнении.

Это не наша война, и на меня оказывают значительное давление, чтобы я выбрал другой курс. Я не собираюсь менять свое мнение. Я не уступлю,

– подчеркнул Стармер.

Заметьте! Эти заявления прозвучали накануне визита короля Великобритании в США. И хотя американский президент критикует правительство Стармера, но иначе относится к британскому монарху. Он даже заявления, что король вполне может помочь восстановить особые отношения между странами.

