Трамп хочет ввести единый тариф для 150 малых стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отправить одно письмо более чем 150 странам. В письме будет указано, какую тарифную ставку государства получат.

Что Трамп сообщил о новых тарифах?

Согласно словам Трампа, все получат одинаковую ставку, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Это небольшие страны, и они не имеют большого торгового объема. Не так, как те, с которыми мы уже достигли соглашений – например, Китай или Япония,

– отметил Дональд Трамп.

Сейчас все страны платят дополнительный базовый тариф в размере 10%, который американский президент установил в апреле. Ранее он намекал, что новая базовая ставка может составлять 15–20%, но так и не назвал конкретной цифры.

Трамп уже направил примерно два десятка писем отдельным торговым партнерам, таким как Европейский Союз, Япония и Южная Корея. В них он сообщил, какие тарифные ставки для них будут действовать с 1 августа.

Это повлекло интенсивный финальный этап переговоров, во время которого страны, попавшие под действие тарифов, пытаются убедить администрацию Трампа предоставить им более выгодные условия,

– добавляют в Politico.

В то же время остается скептицизм относительно того, действительно ли новые тарифные ставки вступят в силу 1 августа. Среди стран, которые в 2024 году составляли более 3% общего торгового дефицита США и которые еще не получили письмо:

Тайвань;

Швейцария;

Индия.

Интересно! В среду Трамп высказал противоречивые заявления относительно соглашения с Индией. Также он отметил, что США продолжают переговоры с Японией – крупным торговым партнером. Однако американский лидер намекну, что сделки, вероятно, не будет.