Новые тарифы Трампа: США могут ввести пошлины в отношении 60 стран

Администрация американского лидера Дональда Трампа во вторник, 2 июня, предложила ввести дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5%. Они будут касаться импорта из 60 стран.

Что известно о новых тарифах США?

Это произошло после того, как в администрации пришли к выводу, что их усилия по ограничению торговли товарами (изготовленные с применением принудительного труда) недостаточны и создают препятствия для торговли с США, о чем пишет Reuters 3 июня.

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Предложение от Офиса торгового представителя США (USTR) стало очередным результатом расследования относительно недобросовестных торговых практик по Разделу 301. Оно обнародовано на фоне попыток администрации Трампа восстановить чрезвычайные пошлины.

Напомним! Они были отменены решением Верховного суда США. Это произошло еще в феврале.

USTR сообщил, что намерен ввести пошлины в размере 10% в рамках расследования по принудительному труду на импорт из таких стран:

Канады;

Эквадора;

Европейского Союза;

Индонезии;

Мексики;

Пакистана;

Аргентины;

Бангладеш;

Камбоджи;

Сальвадора;

Гватемалы;

Малайзии;

Тайваня;

Великобритании.

Для остальных 45 стран, попавших под расследование, предлагается установить дополнительные пошлины на уровне 12,5%.

Неспособность наших важнейших торговых партнеров решить проблему импорта товаров, изготовленных с применением принудительного труда, является неприемлемой,

– заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Он добавил, что это создает ситуацию, когда американские работники "вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях".

Интересно! USTR также сообщил о предложении создать специальный механизм для текстильной отрасли, который позволит определенному объему импорта одежды и текстильных изделий ввозиться в США по сниженным тарифным ставкам. Однако конкретные ставки пошлин и разрешенные объемы импорта пока не разглашаются.

Объявление было сделано накануне завершения действия временной пошлины в размере 10% – 24 июля. Оно было введенного администрацией Трампа 20 февраля – в день, когда Верховный суд США отменил тарифы Трампа, которые введены на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

В понедельник USTR также предложил ввести пошлину в 25% на значительную часть бразильских товаров по результатам расследования по цифровой торговой политики Бразилии и ее системы преференциальных тарифов.

Кроме того, в ближайшее время ожидается обнародование результатов еще одного масштабного расследования по Разделу 301 относительно избыточных промышленных мощностей в 16 торговых партнеров США, вв частности с Китаем.

В выводах по принудительному труду USTR отметил, что из-под действия новых пошлин будут выведены ряд товаров, в частности:

энергоресурсы;

редкоземельные элементы и некоторые другие металлы;

говядина;

кофе;

отдельные виды фруктов и овощей;

фармацевтическая продукция;

органические химикаты;

авиационные комплектующие.

Обратите внимание! Торговое представительство США будет принимать общественные комментарии относительно предложенных пошлин и других мер до 6 июля, а публичные слушания запланированы на 7 июля.

Что еще стоит знать о тарифах Трампа?

Напомним, что в мае Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на автомобили из Евросоюза до 25%. И это несмотря на предыдущее торговое соглашение о пошлине в размере 15%. В ЕС раскритиковали действия американского президента.

На данный момент Европейский Союз стремится завершить торговое соглашение с США до 4 июля. Такой дедлайн установил Трамп. Он объяснил, что дал время до "250-летия США".

Следует также добавить, что торговый суд США признал новые пошлины Трампа незаконными. Суд постановил, Дональд Трамп ошибочно использовал пункт 122 Закона о торговле 1974 года для введения новых глобальных пошлин в размере 10%. Таким образом, суд запретил взимать подобные пошлины.