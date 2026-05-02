Трамп меняет тарифы для ЕС: в Европе отреагировали на действия президента США

В Европе отреагировали на новые пошлины Дональда Трампа. Глава Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге раскритиковал повышение пошлин на автомобили из Евросоюза.

Как Европа отреагировала на тарифы Трампа?

В частности Ланге назвал план Трампа неприемлемым, о чем говорится в его заметке в социальной сети Х.

Бернд Ланге Глава Комитета по международной торговле Европарламента План Дональда Трампа ввести 25% пошлины на автомобили из ЕС является неприемлемым.

Согласно его словам, Европейский парламент до сих пор придерживается договоренностей, достигнутых в Шотландии, и работает над завершением законодательства. И пока Евросоюз выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать.

От пошлин на более 400 видов стальной и алюминиевой продукции до нынешнего удара по автомобилям – все это демонстрирует явную ненадежность,

– отметил Бернд Ланге.

Заметьте! Ланге добавил, что Европа уже видела подобные произвольные шаги раньше. Даже в отношении партнеров. А теперь ЕС должен сохранять четкость позиции и твердость.

Напомним, что 1 мая американский лидер Дональд Трамп объявил, что повысит тарифы на автомобили из Европейского Союза до 25%. И это несмотря на соглашение о торговле, которая была заключена с Евросоюзом.

Об этом Трамп написал в своей сети Truth Social. Он в частности заявил, что ЕС соглашения не придерживается.

Дональд Трамп Президент США Я рад сообщить, что, учитывая то, что Европейский Союз не придерживается нашего торгового соглашения, о котором мы полностью договорились, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского Союза на легковые и грузовые автомобили, которые ввозятся в Соединенные Штаты. Пошлина будет повышена до 25%.

Обратите внимание! Трамп также добавил, что если Европа будет производить автомобили и грузовики на заводах в США, то пошлины не будет.

Европейский Союз и Соединенные Штаты заключили торговое соглашение в прошлом году. Это произошло после переговоров президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа 27 июля.

Руководительница ЕК отметила, что ЕС и США согласились на единую тарифную ставку в 15% для подавляющего большинства экспорта из Евросоюза, в частности автомобили. Об этом писала "Европейская правда".

Тогда фон дер Ляйен также отметила, что 15% – это "верхний предел".

Напомним, что Трамп уже также отменил важную пошлину для Великобритании. Речь идет о тарифе на шотландский виски для Лондона.

Дональд Трамп объяснил, что снял все ограничения для Шотландии и американского штата Кентукки в сфере виски и бурбона. Он добавил, что люди давно хотели этого, ведь между государствами существовала замечательная торговля, в частности в сфере использования деревянных бочек.

А руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил, что представитель монархии Великобритании прибыл в США. Согласно его словам, действующий король Великобритании занимается дипломатией. И основа цель – наладить диалог между США и Европой улучшился. А статус монарха Чарльза III очень привлекает Трампа.