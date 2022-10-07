Украине нужен МВФ, а курс вполне адекватный, – новый глава НБУ Андрей Пышный о своих планах

Сегодня депутаты проголосовали за нового главу НБУ. Что интересно во время выступления сказал глава, читайте в тексте.

Напоминаем, что парламент назначил Андрея Пышного главой НБУ. Проголосовали "за" – 290 депутатов.

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Главные тезисы Андрея Пышного

По информации от нардепа Ярослава Железняка, которой он поделился в своем телеграмм-канале, Андрей Пышный был на заседании и выступил с такими тезисами:

Деньги на покрытие дефицита (более 30 миллиардов долларов) Украине нужны и готовы предоставить международные партнеры. Но для этого нужен МВФ;

Принятые решения по ограничениям во время войны – это вполне адекватно;

Дизайн внутренней долговой политики должен быть согласован с международными партнерами;

НБУ видит недостаточную действенность монетарной трансмиссии;

Что касается продажи облигаций НБУ – будем разбираться;

Новый глава приветствует заявление Минфина о необходимости отказа от эмиссионного финансирования бюджета, однако отмечает, что это все зависит от наших международных партнеров и их поддержки.

Что будет с курсом

Новоиспеченный председатель пока отказывается прогнозировать курс. И добавляет, что курс, который сейчас определен НБУ вполне адекватный и отвечает текущим экономическим реалиям.

Сейчас (на 7 октября) наши золотовалютные резервы уже более 24 миллиардов долларов. За последнюю неделю они улучшились даже с начала октября,

– сказал Андрей Пышный.

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Курс доллара на сегодня

Наличный курс снова начал расти после стремительного падения. По курсу валют в банках доллар можно купить за 40,30 гривен, а продать за 41,10 гривны за доллар (+17 копеек против 6 октября).

В обменниках покупают доллар в среднем за 40,74 гривны (+11 копеек), в то время как продают за 41,15 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

Покупка доллара на черном рынке составляет 40,90 грн (+9 копеек), а продажа – 41,10 грн (без изменений).

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