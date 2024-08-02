В НКРЭКУ назначили нового председателя
2 августа 2024, 13:25Читати новину українською
Источник:НКРЭКУ
В НКРЭКУ назначили нового председателя. Теперь эту должность будет занимать Юрий Власенко.
Новый председатель НКРЭКУ
2 августа во время закрытого заседания члены НКРЭКУ путем тайного голосования избрали председателем регулятора Юрия Власенко.
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Юрий Власенко имеет опыт работы в энергетической отрасли более 20 лет. В частности, работал на различных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,
– написали в пресс-службе.