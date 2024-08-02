В НКРЭКУ назначили нового председателя. Теперь эту должность будет занимать Юрий Власенко.

Новый председатель НКРЭКУ

2 августа во время закрытого заседания члены НКРЭКУ путем тайного голосования избрали председателем регулятора Юрия Власенко.

Читайте также Какая пенсия у полицейских и как она начисляется

Юрий Власенко имеет опыт работы в энергетической отрасли более 20 лет. В частности, работал на различных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,

– написали в пресс-службе.

Власенко с мая 2021 года по июль 2024 года работал в должности первого заместителя министра энергетики Украины.