  • получить доступ к около 16 миллиардам евро оборонных кредитов ЕС;

  • отменить штраф в 1 миллион евро, который Венгрия выплачивает за нарушение миграционного законодательства.

Во время избирательной кампании Мадьяр уверял, что быстро восстановит замороженные выплаты. Впрочем, Брюссель установил Будапешту жесткие требования для получения денег. В общем Венгрия должна реализовать 27 условий, чтобы разблокировать финансирование.

Заметьте! В частности, Венгрия должна провести необходимые реформы уже до 31 августа, чтобы получить около 10 миллиардов евро из фонда восстановления после пандемии.

Что известно о будущем премьере Петере Мадьяре?

  • Петер Мадьяр – лидер оппозиционной партии "Тиса", который одержал победу над действующим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на парламентских выборах 2026 года. Ожидается, что Мадьяр официально займет должность премьер-министра уже в мае.

  • Новый лидер правительства декларирует проевропейский курс и подчеркивает необходимость сближения с ЕС и реформирования внутренней политики страны.

  • После избрания он также дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины. По его словам, Будапешт уже соглашался с этим решением ранее, поэтому новая власть стремится действовать последовательно.

  • В то же время Мадьяр заявил, что Венгрия и в дальнейшем заинтересована в закупке российской нефти, аргументируя это стремлением обеспечить дешевые и стабильные энергоснабжения.