Европейская Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций против России. Он будет направлен против криптовалют, банков и энергетики.

Что известно о 19-м пакете санкций?

Об этом сообщила руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет 24 Канал со ссылкой на пост фон дер Ляйен у соцсети Х.

Она сообщила, что имела хороший разговор с Трампом по усилению совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию через дополнительные меры.

Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики,

– отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула: военная экономика России, которая держится на доходах от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине.

Обратите внимание! Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от российского ископаемого импорта.

Ранее СМИ сообщали, что следующий 19-й пакет санкций задержится. И Европа не представит его 17 сентября, как ожидалось.

Согласно информации, столицы получили это сообщение в понедельник, 15 сентября. Однако о новой дате представления пакета еще ничего не известно.

Причиной, как отметили средства массовой информации, является давление Дональда Трампа на страны ЕС из-за покупки российской нефти и газа. Также американский лидер требует введения тарифов против Китая и Индии.

Медиа писали, пакет сняли с повестки дня Coreper II – Комитета постоянных представителей правительств государств-членов. Однако в Евросоюзе данные заявления опровергли.

Важно! Главный представитель Еврокомиссии заверил, что никакой задержки или каких-либо проблем по санкциям нет. В частности он подчеркнул, что обсуждение ограничений продолжаются, чтобы пакет получился крепкий.

Что Трамп хочет получить от Европы?

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ЕС за покупку российских энергоносителей. Он также добавил, что санкции, которые вводит Евросоюз, недостаточно жесткие. Трамп объяснил, что действительно готов вводить санкции, но Европейский Союз должен усилить свои ограничения в соответствии с действиями Соединенных Штатов.

Также США хотят, чтобы страны "Большой семерки" усилили давление на Россию. Речь идет об ограничительных мерах на импорт и экспорт, вторичные санкции, а также передачу 300 миллиардов долларов замороженных российских активов Украине.