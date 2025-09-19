Евросоюз усиливает давление на Россию. В пятницу, 19 сентября, ЕС представил новый 19-й пакет санкций против России.

Что известно о новых санкциях против России?

Детали рассказала Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главы Европейской Комиссии.

К сожалению, в течение прошлого месяца Россия продемонстрировала всю глубину своего пренебрежения к дипломатии и международному праву,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва осуществила одни из крупнейших по масштабам атак дронами и ракетами против Украины с начала войны, нанося удары как по государственным зданиям, так и по гражданским домам. Кроме того, российская армия попала в офис ЕС в Киеве. Более того, за последние две недели российские дроны "Шахед" нарушали воздушное пространство нашего Союза и в Польше, и в Румынии.

Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Время перекрыть кран,

– отмечается в заявлении.

Также ЕС снизил предельную цену на нефть до 47,6 доллара США. Для усиления контроля Евросоюз сейчас накладывает санкции еще на 118 судов "теневого флота". Всего под санкциями ЕС уже более 560 судов. Крупные энергетические компании "Роснефть" и "Газпромнефть" теперь подпадают под полный запрет на транзакции. Другие компании также попадут под замораживание активов.

Мы теперь преследуем тех, кто подпитывает войну России, покупая нефть вопреки санкциям. Мы нацеливаемся на нефтеперерабатывающие заводы, нефтяных трейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай,

– подчеркивается в тексте.

Кроме того, накладывается запрет на транзакции дополнительных банков в России и банков в третьих странах и усиливается борьба с обходом ограничений. Поэтому впервые ограничительные меры ЕС коснутся криптоплатформ и запретят транзакции в криптовалютах.

Мы вносим в список иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами. И мы ограничиваем операции с компаниями в специальных экономических зонах,

– объяснила фон дер Ляйен.

Также добавляются новые прямые экспортные ограничения для товаров и технологий, используемых на поле боя. В частности в список вносятся 45 компаний в России и третьих странах. Эти компании оказывали прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

Что известно о российских активах согласно заявлению? Параллельно ЕС работает над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины на основе замороженных российских активов. Благодаря денежным остаткам, связанным с этими российскими активами, можно предоставить Украине репарационный заем. Риск придется коллективно разделить. Украина будет возвращать этот заем только тогда, когда Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы представим предложение.

Важно! ЕС согласовывает санкции с партнерами по G7 под председательством Канады.

Как на Россию влияют санкции? Россия адаптировалась к санкциям, в частности американских, как пишет Forbes. Санкции могут ограничить варианты страны, но довольно редко останавливают их полностью. В частности ограничения просто превращаются в постоянную черту глобального финансового ландшафта.

Что происходит с замороженными активами России?