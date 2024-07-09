Россия нашла новый путь торговли углем: через какую страну осуществляются поставки

Российские экспортеры угля начали поставлять топливо в Китай через третью страну. В течение апреля-мая российские экспортеры отправили 132 тысячи тонн угля.

Сколько угля поставила Россия в Северную Корею

Российские СМИ сообщают, что уголь транспортируется в северокорейский порт через пограничный переход "Хасан-Раджин". Предыдущие публичные данные о поставках угля в Северную Корею датируются 2021 годом.

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Тогда Россия поставила в Северную Корею 15 тысяч тонн топлива по железной дороге, общая стоимость которого составила 836,7 тысячи долларов. При этом, многие российские бизнесмены в 2019 году избегали использования проекта "Хасан-Раджын" из-за опасений попасть под санкции США.

Почему Россия использует северокорейский маршрут

Российские угольные компании используют северокорейский маршрут, чтобы избежать ограничений на железнодорожном сообщении к дальневосточным портам, что способствует увеличению сухопутного экспорта в Китай.

! В период с января по май через пограничные переходы было доставлено около 7,6 миллиона тонн угля, что на 2,7 миллиона тонн больше, чем в предыдущем году.