Сколько угля поставила Россия в Северную Корею
Российские СМИ сообщают, что уголь транспортируется в северокорейский порт через пограничный переход "Хасан-Раджин". Предыдущие публичные данные о поставках угля в Северную Корею датируются 2021 годом.
Читайте также: Поставки газа в Европу через Украину: Россия хочет продолжать транзит газа
Тогда Россия поставила в Северную Корею 15 тысяч тонн топлива по железной дороге, общая стоимость которого составила 836,7 тысячи долларов. При этом, многие российские бизнесмены в 2019 году избегали использования проекта "Хасан-Раджын" из-за опасений попасть под санкции США.
Почему Россия использует северокорейский маршрут
Российские угольные компании используют северокорейский маршрут, чтобы избежать ограничений на железнодорожном сообщении к дальневосточным портам, что способствует увеличению сухопутного экспорта в Китай.