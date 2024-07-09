Скільки вугілля поставила Росія до Північної Кореї

Російські ЗМІ повідомляють, що вугілля транспортується до північнокорейського порту через прикордонний перехід "Хасан-Раджин". Попередні публічні дані про постачання вугілля до Північної Кореї датуються 2021 роком.

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Тоді Росія поставила в Північну Корею 15 тисяч тонн палива залізницею, загальна вартість якого склала 836,7 тисячі доларів. При цьому, багато російських бізнесменів у 2019 році уникали використання проєкту "Хасан-Раджин" через побоювання потрапити під санкції США.

Чому Росія використовує північнокорейський маршрут

Російські вугільні компанії використовують північнокорейський маршрут, щоб уникнути обмежень на залізничному сполученні до далекосхідних портів, що сприяє збільшенню сухопутного експорту до Китаю.

Цікаво! У період з січня по травень через прикордонні переходи було доставлено близько 7,6 мільйона тонн вугілля, що на 2,7 мільйона тонн більше, ніж у попередньому році.