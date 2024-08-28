Пенсии по-новому: выплаты будут рассчитывать по другой системе

Вскоре в Украине может измениться система расчета пенсий. В нее будут учитывать количество отработанных лет и количество взносов, которые лицо платило ежемесячно.

Новый расчет пенсий

Сейчас в Украине существует 3 вида пенсий:

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солидарная

обязательная накопительная

добровольная накопительная

Оксана Жолнович Министр социальной политики Сегодняшняя система часто и много претерпевала изменений. И поэтому расчет пенсии усложнился. Сейчас она содержит массу добавок и дотяжек, например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и тому подобное. Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно. И мы хотим упростить этот механизм.

Теперь система будет учитывать всего два критерия:

количество отработанных лет;

количество взносов, которые человек платил ежемесячно.

Нововведения предусматривают, что взносы будут конвертироваться в определенное количество баллов. Каждый балл будет соответствовать 30% средней заработной платы за соответствующий год. Это означает, что лица, которые проработали 35 лет и получали среднюю заработную плату в течение этого времени, могут рассчитывать на получение не менее 30% своего заработка через солидарную пенсионную систему.

Кроме того, выводим гарантию - если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы того года,

– сказала она.

Напомним! Сейчас, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно наработать 31 год стажа.