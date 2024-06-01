Новый тариф на свет: повлияет ли он на отключение электроэнергии

В последний день мая правительство повысило тариф на свет для населения до 4,32 гривен за киловатт-час, назвав это вынужденным шагом. Однако, повлияет ли это на частоту отключений света, объяснили эксперты.

Новый тариф и отключение света

Предполагается, что увеличение тарифа никак не повлияет на частоту отключений света. Так, во время разговора с 24 Каналом, эксперт по рынку энергетики Владимир Омельченко объясняет, что летом отключений может становиться даже больше, чем это было раньше из-за пиковой нагрузки на энергосистему.

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По его словам, на это повлияет целый ряд факторов, таких как: ремонт, повышенное использование кондиционеров, расходы из-за жаркой погоды и прочее.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова С одной стороны, ремонтной кампании, а с другой стороны – увеличатся расходы из-за жаркой погоды и повышенного использования кондиционеров. Это во-первых. А во-вторых, за два месяца невозможно отремонтировать значительные объемы разрушенной мощности, поскольку это требует гораздо больше времени.

В то же время банкир Сергей Фурса отмечает, что ремонт – это процесс, что длится долго. А, следовательно, повышение стоимости электроэнергии не может вызвать мгновенную устойчивость энергосистемы. Однако, в перспективе, это может поможет избежать серьезных разрушений.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Долгосрочно это увеличит устойчивость нашей системы, сделает меньше рисков при дальнейших атаках и позволит больше восстановить со временем. Опять же, это время, понятно, что это не одна неделя, даже не один месяц.

Как долго могут длиться отключения

Как отмечает Владимир Омельченко, отключения света из-за дефицита и нагрузки на энергосистему могут продолжаться не только в течение всей войны. А то и больше – определенное время даже после ее окончания.

Восстановить полностью все мощности не представляется возможным. Есть шанс восстановить какую-то часть этих мощностей, чтобы было меньше дефицита и чтобы обеспечить целостность энергетической системы, минимально необходимые потребности населения и промышленности особенно оборонной. Это главные цели,

– резюмирует Омельченко.

В то же время по похожим прогнозам банкира Сергея Фурса, отключения могут продолжаться в течение следующих нескольких лет.