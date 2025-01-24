Имеют ли участники боевых действий право на нулевую растаможку авто

В 2025 году льготы на растаможку авто распространяются только на узкий круг граждан. Кроме того, участники боевых действий, которые ранее имели право на нулевую растаможку, теперь тоже должны платить налог.

Есть ли нулевая растаможка для УБД

С июля 2023 года нулевая растаможка для участников боевых действий больше не действует. Однако, в ВРУ рассматриваются три законопроекта, которые предлагают вернуть льготное налогообложение для УБД, передает 24 Канал.

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В 2025 году нулевая растаможка действует исключительно для автомобилей, которые ввозятся для нужд военных, например, автомобили для воинских частей:

Транспортные средства, которые передаются военным частям, оформляются как гуманитарная помощь.

Их обязательно нужно передать в ВСУ или конкретному военнослужащему. Использование таких авто для личных нужд запрещено.

Гуманитарная помощь оформляется по упрощенной процедуре и освобождается от уплаты пошлины.

Как оформить авто для военных:

Для ввоза авто необходимо иметь письмо от общественной или благотворительной организации, адресованное областной военной администрации и таможенной службе.

Военная часть должна официально обратиться с запросом на автомобиль.

Покупателем авто должна быть украинская общественная организация или благотворительный фонд. Для пересечения границы нужна специальная декларация и ID-номер для гуманитарной помощи.

Важно! В 2025 году льготы на растаможку авто действуют исключительно для военных нужд. Другие граждане Украины, включая участников боевых действий, должны платить все предусмотренные налоги на растаможку.