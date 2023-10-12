Субсидии на отопительный сезон: начислят ли в этом году автоматически

Пенсионный фонд уже начал начислять субсидии на отопительный сезон 2023 – 2024. Кому нужно обращаться в структуру – читайте в материале.

Как происходит начисление субсидий

Как сообщили в Пенсионном фонде, в настоящее время расчет жилищных субсидий на отопительный сезон производится без обращения граждан. Это касается нескольких категорий граждан.

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На отопительный период 2023 – 2024 годов расчет жилищной субсидии будет произведен в автоматическом режиме (без обращения граждан) для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривен,

– сообщили в ведомстве.

То есть, за начислением субсидий не нужно обращаться тем, кто уже имеет субсидию или кому была назначена нулевая субсидия.

Важно! В ПФУ напомнили, что субсидию на жилищно-коммунальные услуги назначают с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Также она рассчитывается на неотапливаемый сезон:

отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля;

неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября.

Какие доходы учитывают при начислении субсидий

При расчете субсидий с октября будут учитываться доходы всех членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Что касается пенсий, то они будут учтены в размере выплаты за август текущего года.

Также для граждан, желающих получить субсидии на твердое и жидкое печное топливо, заявление и декларацию следует подать до конца календарного года.