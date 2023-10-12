Як відбувається нарахування субсидій

Як повідомили у Пенсійному фонді, наразі розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон відбувається без звернення громадян. Це стосується кількох категорій громадян.

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На опалювальний період 2023 – 2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривень,

– повідомили у відомстві.

Тобто, за нарахуванням субсидій не потрібно звертатися тим, хто вже має субсидію або кому було призначено нульову субсидію.

Важливо! У ПФУ нагадали, що субсидію на житлово-комунальні послуги призначають з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Також вона розраховується на неопалювальний сезон: опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня;

неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня.

Які доходи враховують під час нарахування субсидій

При розрахунку субсидій з жовтня будуть враховувати доходи усіх членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Що стосується пенсій, то їх врахують в розмірі виплати за серпень поточного року.

Також для громадян, які хочуть отримати субсидії на тверде та рідке пічне паливо, заяву та декларацію потрібно подати до кінця календарного року.