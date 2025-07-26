Какими льготами не пользуются пенсионеры в Украине

В Украине предусмотрено немало льгот для пожилых людей в 2025 году. Однако многие пенсионеры даже не догадываются об этих возможностях или просто ими не пользуются.

О каких льготах забыли украинские пенсионеры

Получив пенсию, украинцы автоматически приобретают право на ряд государственных льгот. Но многие из них остаются неиспользованными, рассказывает 24 Канал. В частности, это:

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Земельный налог. Пенсионеры освобождены от его уплаты за один земельный участок, в частности дачный или приусадебный. Однако многие продолжают платить, ведь просто не подали соответствующее заявление в налоговую.

Пенсионеры освобождены от его уплаты за один земельный участок, в частности дачный или приусадебный. Однако многие продолжают платить, ведь просто не подали соответствующее заявление в налоговую. Бесплатная правовая помощь. Пожилые люди могут обращаться к юристам бесплатно: для консультаций, подготовки документов, а при необходимости и для представительства в суде.

Пожилые люди могут обращаться к юристам бесплатно: для консультаций, подготовки документов, а при необходимости и для представительства в суде. Льготный проезд. В городском и пригородном транспорте проезд должен быть бесплатным, однако не все пенсионеры пользуются этим правом, особенно если не знают, что нужно показать пенсионное удостоверение или оформить электронный билет.

Обратите внимание! Чтобы воспользоваться льготами, нужно только пенсионное удостоверение и, в некоторых случаях, дополнительные документы.