НАБУ и САП совместно с Нацполицией сообщили временно исполняющему обязанности начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении. Речь идет о получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.

Что известно о преступлении?

По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе города Киева, пишет 24 Канал со ссылкой на НАБУ и САП.

И.о. начальника управления, используя служебное положение, должен был сделать это за денежное вознаграждение. Его размер – 1,3 миллиона долларов США.

Привлекая к совершению этого преступления других лиц и определившись с будущим обществом-победителем, чиновник начал проведение конкурса,

– сообщили в САП.

Чтобы исключить разоблачение, деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские сейфовые ячейки:

100 тысяч долларов США – для начала конкурса; 400 тысяч долларов США – для подписания договора на строительство; 800 тысяч долларов США – после завершения первой очереди строительства.

В то же время после объявления о начале конкурса директор общества попросил уменьшить общую сумму неправомерной выгоды до 1 миллиона долларов США. Также он согласился сразу передать первую часть оговорённых средств.

Посредники чиновника Минобороны Украины были разоблачены в начале июня этого года сразу после получения ими части средств. На сегодня САП и НАБУ собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении исполнителю преступления – начальнику одного из Центральных территориальных управлений Минобороны Украины,

– отметили в сообщении.

Важно! Разоблачение преступления происходило детективами НАБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокурора САП, но в настоящее время следствие продолжается.

