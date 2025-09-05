Обещал победу в конкурсе за более чем миллион долларов: чиновник Минобороны получил подозрение
- Временно исполняющий обязанности начальника одного из Центральных территориальных управлений Минобороны Украины объявляли о подозрении.
- Чиновник, используя служебное положение, требовал 1,3 миллиона долларов США, но после переговоров сумма снизилась до 1 миллиона долларов.
НАБУ и САП совместно с Нацполицией сообщили временно исполняющему обязанности начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении. Речь идет о получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.
Что известно о преступлении?
По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе города Киева, пишет 24 Канал со ссылкой на НАБУ и САП.
И.о. начальника управления, используя служебное положение, должен был сделать это за денежное вознаграждение. Его размер – 1,3 миллиона долларов США.
Привлекая к совершению этого преступления других лиц и определившись с будущим обществом-победителем, чиновник начал проведение конкурса,
– сообщили в САП.
Чтобы исключить разоблачение, деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские сейфовые ячейки:
- 100 тысяч долларов США – для начала конкурса;
- 400 тысяч долларов США – для подписания договора на строительство;
- 800 тысяч долларов США – после завершения первой очереди строительства.
В то же время после объявления о начале конкурса директор общества попросил уменьшить общую сумму неправомерной выгоды до 1 миллиона долларов США. Также он согласился сразу передать первую часть оговорённых средств.
Посредники чиновника Минобороны Украины были разоблачены в начале июня этого года сразу после получения ими части средств. На сегодня САП и НАБУ собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении исполнителю преступления – начальнику одного из Центральных территориальных управлений Минобороны Украины,
– отметили в сообщении.
Важно! Разоблачение преступления происходило детективами НАБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокурора САП, но в настоящее время следствие продолжается.
