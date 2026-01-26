Штраф более 86 тысяч гривен: что нельзя указывать в объявлении о работе
- Закон Украины "О рекламе" запрещает указывать в объявлениях о работе дискриминационные требования по признакам возраста, пола, места жительства и других характеристик.
- Работодатель, который нарушит этот запрет, может быть оштрафован на 86 470 гривен за каждую вакансию с дискриминационными требованиями.
Украинцы нередко жалуются в соцсетях, что им отказали в работе из-за возраста, пола или других требований. Однако законодательство не позволяет дискриминацию даже в рекламных объявлениях о поиске работников.
Что нельзя указывать в объявлении о работе?
Статья 26 закона Украины "О рекламе" прямо запрещает указывать в объявлении о вакансии пожелания относительно пола и других характеристик претендентов на работу, передает 24 Канал со ссылкой на "Дебет-Кредит".
По закону, не работодатель не имеет права указывать в объявлении ограничения:
- относительно возраста человека;
- относительно пола претендента;
- относительно места жительства лица;
- относительно состояния здоровья работника;
- относительно имущественного положения человека;
- относительно политических или религиозных взглядов;
- относительно членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан.
В то же время есть исключения из этого правила. В частности, компания имеет право предлагать вакансию только мужчинам или только женщинам для специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола. Однако только в случаях, определенных законодательством.
При этом закон одинаково касается всех платформ для объявлений о работе. Нельзя прописывать дискриминационные требования:
- на сайтах по поиску работы;
- в печатных объявлениях;
- в постах в соцсетях.
Какое наказание за дискриминацию?
Работодателя ждет наказание, если он допустит дискриминационные требования в объявлении о работе, пишет 7eminar. В таком случае ему придется уплатить в государственный бюджет штраф в размере 10 минимальных зарплат, установленных законом на момент совершения нарушения. Причем такой штраф назначается за каждую вакансию.
- Минимальная заработная плата в 2026 году установлена в размере 8 647 гривен.
- Соответственно штраф за дискриминацию составит 86 470 гривен.
Даже формулировка "молодой коллектив" или "желательно до 35 лет" – это уже финансовый риск для работодателя,
– отмечает издание.
Важно! Контролирует выполнение законодательства работодателями Госпродпотребслужба. И даже несмотря на военное положение эти штрафы к работодателям могут применить.
Какие проверки проводит Госпродпотребслужба?
С 8 мая 2025 года Госпродпотребслужба ввела новое направление работы - системный мониторинг объявлений о вакансиях. Работодателей и рекрутинговые агентства проверяют на соответствие требованиям законодательства при публикации предложений трудоустройства.
Контроль сосредоточен на выявлении дискриминационных формулировок в вакансиях. Под запретом – любые требования, необоснованно ограничивающие круг кандидатов по возрасту, полу, состоянию здоровья, расовому или этническому признаку.
Отдельное внимание уделяют и манипулятивным объявлениям. Речь идет об искусственно завышенных зарплатных обещаниях без объяснения условий, сокрытие важной информации, в частности о ночных сменах или испытательном сроке, а также размытые или обманчивые формулировки, которые вводят кандидатов в заблуждение.