Укр Рус
Экономика Новости экономики Штраф более 86 тысяч гривен: что нельзя указывать в объявлении о работе
26 января, 15:14
4

Штраф более 86 тысяч гривен: что нельзя указывать в объявлении о работе

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Закон Украины "О рекламе" запрещает указывать в объявлениях о работе дискриминационные требования по признакам возраста, пола, места жительства и других характеристик.
  • Работодатель, который нарушит этот запрет, может быть оштрафован на 86 470 гривен за каждую вакансию с дискриминационными требованиями.

Украинцы нередко жалуются в соцсетях, что им отказали в работе из-за возраста, пола или других требований. Однако законодательство не позволяет дискриминацию даже в рекламных объявлениях о поиске работников.

Что нельзя указывать в объявлении о работе?

Статья 26 закона Украины "О рекламе" прямо запрещает указывать в объявлении о вакансии пожелания относительно пола и других характеристик претендентов на работу, передает 24 Канал со ссылкой на "Дебет-Кредит".

Смотрите также Работу будут искать в Дії и ЦНАПе: что изменится для украинцев и когда заработает новая система

По закону, не работодатель не имеет права указывать в объявлении ограничения:

  • относительно возраста человека;
  • относительно пола претендента;
  • относительно места жительства лица;
  • относительно состояния здоровья работника;
  • относительно имущественного положения человека;
  • относительно политических или религиозных взглядов;
  • относительно членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан.

В то же время есть исключения из этого правила. В частности, компания имеет право предлагать вакансию только мужчинам или только женщинам для специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола. Однако только в случаях, определенных законодательством.

При этом закон одинаково касается всех платформ для объявлений о работе. Нельзя прописывать дискриминационные требования:

  • на сайтах по поиску работы;
  • в печатных объявлениях;
  • в постах в соцсетях.

Какое наказание за дискриминацию?

Работодателя ждет наказание, если он допустит дискриминационные требования в объявлении о работе, пишет 7eminar. В таком случае ему придется уплатить в государственный бюджет штраф в размере 10 минимальных зарплат, установленных законом на момент совершения нарушения. Причем такой штраф назначается за каждую вакансию.

  • Минимальная заработная плата в 2026 году установлена в размере 8 647 гривен.
  • Соответственно штраф за дискриминацию составит 86 470 гривен.

Даже формулировка "молодой коллектив" или "желательно до 35 лет" – это уже финансовый риск для работодателя, 
– отмечает издание.

Важно! Контролирует выполнение законодательства работодателями Госпродпотребслужба. И даже несмотря на военное положение эти штрафы к работодателям могут применить.

Какие проверки проводит Госпродпотребслужба?

  • С 8 мая 2025 года Госпродпотребслужба ввела новое направление работы - системный мониторинг объявлений о вакансиях. Работодателей и рекрутинговые агентства проверяют на соответствие требованиям законодательства при публикации предложений трудоустройства.

  • Контроль сосредоточен на выявлении дискриминационных формулировок в вакансиях. Под запретом – любые требования, необоснованно ограничивающие круг кандидатов по возрасту, полу, состоянию здоровья, расовому или этническому признаку.

  • Отдельное внимание уделяют и манипулятивным объявлениям. Речь идет об искусственно завышенных зарплатных обещаниях без объяснения условий, сокрытие важной информации, в частности о ночных сменах или испытательном сроке, а также размытые или обманчивые формулировки, которые вводят кандидатов в заблуждение.