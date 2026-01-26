Штраф более 86 тысяч гривен: что нельзя указывать в объявлении о работе

Украинцы нередко жалуются в соцсетях, что им отказали в работе из-за возраста, пола или других требований. Однако законодательство не позволяет дискриминацию даже в рекламных объявлениях о поиске работников.

Что нельзя указывать в объявлении о работе?

Статья 26 закона Украины "О рекламе" прямо запрещает указывать в объявлении о вакансии пожелания относительно пола и других характеристик претендентов на работу, передает 24 Канал со ссылкой на "Дебет-Кредит".

По закону, не работодатель не имеет права указывать в объявлении ограничения:

относительно возраста человека;

относительно пола претендента;

относительно места жительства лица;

относительно состояния здоровья работника;

относительно имущественного положения человека;

относительно политических или религиозных взглядов;

относительно членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан.

В то же время есть исключения из этого правила. В частности, компания имеет право предлагать вакансию только мужчинам или только женщинам для специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола. Однако только в случаях, определенных законодательством.

При этом закон одинаково касается всех платформ для объявлений о работе. Нельзя прописывать дискриминационные требования:

на сайтах по поиску работы;

в печатных объявлениях;

в постах в соцсетях.

Какое наказание за дискриминацию?

Работодателя ждет наказание, если он допустит дискриминационные требования в объявлении о работе, пишет 7eminar. В таком случае ему придется уплатить в государственный бюджет штраф в размере 10 минимальных зарплат, установленных законом на момент совершения нарушения. Причем такой штраф назначается за каждую вакансию.

Минимальная заработная плата в 2026 году установлена в размере 8 647 гривен.

Соответственно штраф за дискриминацию составит 86 470 гривен.

Даже формулировка "молодой коллектив" или "желательно до 35 лет" – это уже финансовый риск для работодателя,

– отмечает издание.

Важно! Контролирует выполнение законодательства работодателями Госпродпотребслужба. И даже несмотря на военное положение эти штрафы к работодателям могут применить.