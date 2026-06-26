Облачные сервисы в Украине: как они повлияют на население и как это поможет экономике страны
В среду, 24 июня, накануне конференции, ESCU совместно с Amazon Web Services провела закрытый круглый стол. В нем приняли участие представители украинских властей, международных партнеров, технологических компаний и аналитических центров.
Что нужно знать об этом мероприятии и почему оно важно
На мероприятии впервые был представлен white paper "Operationalising Digital Sovereignty for Ukraine", о чем сообщает 24 Канал.
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Он посвящен подходам к обеспечению цифрового суверенитета Украины и развитию устойчивой цифровой инфраструктуры в процессе восстановления.
Документ подготовлен по инициативе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации в сотрудничестве с ESCU.
Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, рассказала в комментарии для 24 Канала, что накануне Совет экономической безопасности Украины совместно с Amazon Web Services провел официальный сайд-ивент в преддверии URC, посвященный цифровому суверенитету Украины. Речь шла об использовании облачных сервисов как для восстановления, так и для обороны Украины.
На днях в парламенте был зарегистрирован законопроект о облачных сервисах, который по-новому определит правовые рамки регулирования этой сферы в Украине
Что это означает для простых украинцев?
- В Украине увеличится количество международных корпораций, предоставляющих качественные услуги. Это, в частности, поможет обеспечить безопасность данных украинцев во время полномасштабного вторжения.
- Украина будет лучше защищаться от российских кибератак.
Тема актуальна и для Европы. Более того: в странах ЕС создают специальные группы и платформы для обмена информацией с Украиной.
Это сфера, в которой Украина может не просто просить о помощи, но и делиться собственным опытом, помогать, вносить вклад в общую оборону,
– отметила Илона Хмелева.
После завершения войны или её активной фазы Россия будет использовать другие инструменты, чтобы оказывать давление на Украину. Экономическое давление – один из таких инструментов. Например, если в будущем в Украину захотят инвестировать страны, поддержившие Россию (в частности, Китай), это может негативно повлиять на долгосрочную безопасность.
Как отметила Хмелева, очень важно, чтобы в Украине было законодательство, регулирующее, какие "инвестиции могут поступать в Украину и в какие сектора, а какие – наоборот – не могут".
Следует добавить, что это сфера, в которой Украина также может предложить партнерам свой опыт и экспертизу. Наша страна уже имеет опыт цифровизации и борьбы с российским "коррозионным капиталом". Таким образом, страны смогут построить новую совместную систему защиты от новейших угроз. Это и создает поводы для сотрудничества со странами Евросоюза.
Что еще следует знать о законопроекте
Напомним, что в Украине разработали законопроект, который упорядочивает работу дата-центров и провайдеров облачных услуг. Этим проектом занимались в Минцифре.
Согласно информации, он оптимизирует правила игры на рынке. Ведомство стремится создать прозрачные условия, чтобы облачные технологии и инновации в Украине развивались быстрее.