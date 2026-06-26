Что нужно знать об этом мероприятии и почему оно важно

На мероприятии впервые был представлен white paper "Operationalising Digital Sovereignty for Ukraine", о чем сообщает 24 Канал.

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Он посвящен подходам к обеспечению цифрового суверенитета Украины и развитию устойчивой цифровой инфраструктуры в процессе восстановления.

Документ подготовлен по инициативе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации в сотрудничестве с ESCU.

Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, рассказала в комментарии для 24 Канала, что накануне Совет экономической безопасности Украины совместно с Amazon Web Services провел официальный сайд-ивент в преддверии URC, посвященный цифровому суверенитету Украины. Речь шла об использовании облачных сервисов как для восстановления, так и для обороны Украины.

На днях в парламенте был зарегистрирован законопроект о облачных сервисах, который по-новому определит правовые рамки регулирования этой сферы в Украине

Что это означает для простых украинцев?

В Украине увеличится количество международных корпораций, предоставляющих качественные услуги. Это, в частности, поможет обеспечить безопасность данных украинцев во время полномасштабного вторжения.

Украина будет лучше защищаться от российских кибератак.

Тема актуальна и для Европы. Более того: в странах ЕС создают специальные группы и платформы для обмена информацией с Украиной.

Это сфера, в которой Украина может не просто просить о помощи, но и делиться собственным опытом, помогать, вносить вклад в общую оборону,

– отметила Илона Хмелева.

После завершения войны или её активной фазы Россия будет использовать другие инструменты, чтобы оказывать давление на Украину. Экономическое давление – один из таких инструментов. Например, если в будущем в Украину захотят инвестировать страны, поддержившие Россию (в частности, Китай), это может негативно повлиять на долгосрочную безопасность.

Как отметила Хмелева, очень важно, чтобы в Украине было законодательство, регулирующее, какие "инвестиции могут поступать в Украину и в какие сектора, а какие – наоборот – не могут".

Следует добавить, что это сфера, в которой Украина также может предложить партнерам свой опыт и экспертизу. Наша страна уже имеет опыт цифровизации и борьбы с российским "коррозионным капиталом". Таким образом, страны смогут построить новую совместную систему защиты от новейших угроз. Это и создает поводы для сотрудничества со странами Евросоюза.

Что еще следует знать о законопроекте

Напомним, что в Украине разработали законопроект, который упорядочивает работу дата-центров и провайдеров облачных услуг. Этим проектом занимались в Минцифре.

Согласно информации, он оптимизирует правила игры на рынке. Ведомство стремится создать прозрачные условия, чтобы облачные технологии и инновации в Украине развивались быстрее.