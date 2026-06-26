Що слід знати про подію та чому вона важлива

На події вперше було презентовано white paper Operationalising Digital Sovereignty for Ukraine, про що повідомляє 24 Канал.

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Він присвячений підходам до забезпечення цифрового суверенітету України та розвитку стійкої цифрової інфраструктури в процесі відбудови.

Документ підготовлено за ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації у співпраці з ESCU.

Ілона Хмельова, секретарка Ради економічної безпеки України, розповіла у коментарі для 24 Каналу, що напередодні Рада економічної безпеки України спільно з Amazon Web Services проводила офіційний сайд-івент напередодні URC, присвячений цифровому суверенітету України. Йшлося про використання хмарних сервісів як для відновлення, так і для оборони України.

Днями у парламенті зареєстрували законопроєкт про хмарні сервіси, який буде по-іншому встановлювати правову рамку регулювання цієї сфери в Україні

Що це означає для простих українців?

В Україні розшириться кількість міжнародних корпорацій, що надають якісні послуги. Це, зокрема, допоможе зберегти в безпеці дані українців протягом повномасштабного вторгнення.

Україна краще захищатиметься від російських кібератак.

Тема є актуальною й для Європи. Ба більше: в країнах ЄС створюють спеціальні групи та платформи для обміну інформацією з Україною.

Це сфера, де Україна може не просто просити про допомогу, а й ділитися власним досвідом, допомагати, робити внесок в спільну оборону,

– зазначила Ілона Хмельова.

Після завершення війни чи її активної фази Росія буде використовувати інші інструменти, щоб тиснути на Україну. Економічний тиск – один із таких інструментів. Наприклад, якщо в Україну у майбутньому захочуть інвестувати країни, які підтримували Росію (зокрема, Китай), це може негативно впливати на довгострокову безпеку.

Як зазначила Хмельова, дуже важливо, щоб Україна мала законодавство, яке регулює те, які "інвестиції можуть заходити в Україну і в які сектори, і які – навпаки – не можуть".

Слід додати, що це галузь, де Україна може також запропонувати досвід та експертизу партнерам. Наша держава вже має досвід цифровізації та боротьби з російським корозійним капіталом. Таким чином, країни зможуть побудувати нову спільну систему захисту від новітніх загроз. Це й створює приводи для співпраці з країнами Євросоюзу.

Що ще слід знати про законопроєкт

Нагадаємо, що в Україні розробили законопроєкт, який упорядковує роботу датацентрів та провайдерів хмарних послуг. Цим проєктом займалися у Мінцифрі.

Згідно з інформацією, він оптимізує правила гри на ринку. Відомство прагне створити прозорі умови, щоб хмарні технології та інновації в Україні розвивалися швидше.