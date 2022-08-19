В Кабмине назвали область, в которой отопительный сезон пройдет тяжелее всего

На всех временно оккупированных территориях Украины ожидается очень тяжелое положение с отопительным сезоном. Труднее всего будет на оккупированной части Запорожской области.

Об отопительном сезоне 2022 – 2023 на оккупированных территориях, во время телемарафона, рассказала Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает 24 канал.

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Где отопительный сезон будет самым тяжелым

Верещук подчеркнула, что самая плохая ситуация во время этого отопительного сезона будет на временно оккупированных территориях в Запорожской области, поскольку оккупанты просто имитируют подготовку к отопительному сезону.

Тяжелой будет ситуация в Запорожье. Энергодар, Мелитополь, Бердянск – все эти города, к сожалению, пока находятся под временной оккупацией. Оккупант имитирует подготовку к отопительному сезону. Мы понимаем, что газопроводы, вероятно, невозможно будет отремонтировать,

– рассказала министр.

Также она отметила, что есть города, которые будут фактически без отопления. Речь, например, о Мелитополе. Именно поэтому власти Украины призывают население эвакуироваться с временно оккупированных территорий и не верить пропаганде оккупантов, якобы все будет хорошо.

Именно поэтому мы говорим – эвакуироваться и не верить вражеской пропаганде, что все будет в порядке. Потому что, как мы понимаем и об этом еще раз говорим, враг хочет удерживать наших людей там, используя их как живой щит,

– подчеркнула Верещук.

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Как подготовиться к зиме

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев призвал украинцев прекратить регулирование температуры в помещениях путем открытия окон, ведь все должны быть готовы к отопительному сезону тщательно.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что жильцам домов следует закупить "буржуйки", электрочайники, чтобы согреть воду в случае отключения газа, работающий на батарейках светильник, сухой спирт, на котором можно подогревать пищу. Виталий Кличко посоветовал киевлянам подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла.