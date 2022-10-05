Байден запретил обмен долларов на специальные права заимствования для России и Беларуси

Президент США Джо Байден запретил участвовать в операциях по обмену специальных прав заимствования (SDR), имеющихся на счетах в России и Белоруссии, на доллары. Соответствующий закон уже подписан.

Запрет обменивать российские и белорусские SDR на доллары

4 октября стало известно, что Байден подписал закон, который не только запрещает участие в операциях по обмену SDR, а также требует от Минфина США "принимать меры по противодействию поддержке России и Беларуси".

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В понедельник президент подписал закон О запрете обмена SDR, запрещающий министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящимися в России или Беларуси,

– говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Белоруссия "прекратили дестабилизационную деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины".

Что такое SDR

SDR (СПЗ – специальные права заимствования) – резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме посредством записей на банковских счетах. Следует заметить, что SDR не является валютой. Однако владельцы SDR могут обменять их на валюту, или же наоборот. Это может произойти:

через соглашение о добровольном обмене между членами МВФ;

через переназначение членов МВФ с сильными внешнеэкономическими позициями, чтобы распространить SDR от членов со слабыми внешнеэкономическими позициями.

Потребительская корзина валют SDR сегодня состоит из:

доллара США 41.73%,

евро 30.93%,

юаня 10.92%,

японской иены 8.33%,

фунта стерлингов 8.09%.