Байден запретил обмен долларов на специальные права заимствования для России и Беларуси
Источник:Белый Дом
Президент США Джо Байден запретил участвовать в операциях по обмену специальных прав заимствования (SDR), имеющихся на счетах в России и Белоруссии, на доллары. Соответствующий закон уже подписан.
Запрет обменивать российские и белорусские SDR на доллары
4 октября стало известно, что Байден подписал закон, который не только запрещает участие в операциях по обмену SDR, а также требует от Минфина США "принимать меры по противодействию поддержке России и Беларуси".
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В понедельник президент подписал закон О запрете обмена SDR, запрещающий министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящимися в России или Беларуси,
– говорится в сообщении на сайте Белого Дома.
Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Белоруссия "прекратили дестабилизационную деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины".
Что такое SDR
SDR (СПЗ – специальные права заимствования) – резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме посредством записей на банковских счетах. Следует заметить, что SDR не является валютой. Однако владельцы SDR могут обменять их на валюту, или же наоборот. Это может произойти:
- через соглашение о добровольном обмене между членами МВФ;
- через переназначение членов МВФ с сильными внешнеэкономическими позициями, чтобы распространить SDR от членов со слабыми внешнеэкономическими позициями.
Потребительская корзина валют SDR сегодня состоит из:
- доллара США 41.73%,
- евро 30.93%,
- юаня 10.92%,
- японской иены 8.33%,
- фунта стерлингов 8.09%.