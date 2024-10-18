Проверьте свои кошельки: НБУ будет менять старые банкноты на новые

НБУ начнет постепенно заменять старые банкноты номиналами 50 и 200 гривен на новые. Как выглядят эти купюры и что с ними будет, читайте далее.

Как будет происходить замена старых банкнот на новые

С 1 ноября 2024 года Национальный банк начнет постепенное изъятие из обращения таких банкнот в Украине, сообщили в НБУ. Это означает, что:

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Банки больше не будут выдавать эти банкноты при проведении любых наличных операций.

Национальный банк прекратит поставки этих банкнот для банков, инкассаторских компаний и компаний, занимающихся обработкой наличности.

Впрочем, гражданам не нужно специально обменивать старые банкноты, сообщает Национальный банк Украины. Они могут без ограничений продолжать использовать банкноты старого образца, ведь они остаются действительными платежными средствами.

Какие банкноты будут обменивать с 1 ноября / Инфографика – НБУ