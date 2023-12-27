Возвращению не подлежит: в Украине обновят список товаров без права на обмен в магазинах
Источник:Минэкономики
В Минэкономики предложили утвердить новый перечень товаров, не подлежащих обмену (возвращению) в замену списка от 1994 года. В него могут быть включены продукты, лекарства, средства личной гигиены, ювелирные изделия и сигареты.
Какие товары хотят включить в список
Поэтому к товарам, не подлежащим обмену и возврату в магазинах, могут отнести:
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- Продовольственные продукты.
- Лекарственные препараты.
- Средства личной гигиены, косметическая продукция (в том числе парфюмерная), моющие средства без упаковки, которая препятствует свободному доступу к таким товарам.
- Товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.
- Ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.
- Табак, табачные изделия, травяные изделия для курения, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, электронные сигареты, заправочные контейнеры и жидкости, используемые в электронных сигаретах, мундштуки, люльки, сигаретная бумага, фильтры, используемые для употребления. .
Почему хотят ввести изменения
В пояснительной записке написано, что такие изменения сформированы на основе законодательных актов ЕС в сфере защиты прав потребителей, направленных на урегулирование вопросов, связанных с обменом (возвратом) товаров, отказом в таком праве, а также вопросов, связанных с гарантиями для потребителей.
Учитывая изложенное, перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возвращению), утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 19.03.1994 № 172, требует приведения в соответствие с законом,
– говорится в записке.