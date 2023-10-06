Почему вам могут отменить пенсию: эти данные необходимо срочно предоставить ПФУ

Согласно действующему законодательству, пенсионеры должны самостоятельно предупреждать ПФУ о некоторых изменениях. Если гражданин этого не сделает, ему могут отменить выплату пенсий.

Данные необходимы для ПФУ

При подаче документов в ПФУ гражданин должен указать определенные личные данные, некоторые из них со временем могут измениться. К примеру, если у вас происходит замена паспорта, информацию об обновленном документе нужно зарегистрировать обязательно.

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О каких еще изменениях нужно предупреждать ПФУ:

изменение статуса, например брак, если лицо берет себе другую фамилию;

выезд за границу;

увольнение из официального места работы или, наоборот, – вступление;

закрытие или регистрация ФЛП;

смена места регистрации;

обретение особого статуса, например, инвалидность.

Как обновить данные в ПФУ

Об этих изменениях ПФУ следует предупредить в течение 10 дней после их наступления.

Вы можете осуществить эту процедуру как онлайн, так и офлайн. Чтобы внести правки в пенсионное дело, не выходя из дома, нужно:

Регистрация в веб-портале ПФУ. Пройти авторизацию. Для этого необходимо будет использовать электронную подпись. Перейти в раздел: "О пенсионном обеспечении". Далее выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело". Выберите категорию заявления и заполните ее.

Также вы можете обратиться непосредственно в отделение ПФУ, при себе вам нужно иметь удостоверения личности и документы, удостоверяющие изменения. Например, если женщина взяла фамилию мужчины, из-за замужества, необходимо взять с собой свидетельство о браке.