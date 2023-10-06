Почему вам могут отменить пенсию: эти данные необходимо срочно предоставить ПФУ
Источник:ПФУ
Согласно действующему законодательству, пенсионеры должны самостоятельно предупреждать ПФУ о некоторых изменениях. Если гражданин этого не сделает, ему могут отменить выплату пенсий.
Данные необходимы для ПФУ
При подаче документов в ПФУ гражданин должен указать определенные личные данные, некоторые из них со временем могут измениться. К примеру, если у вас происходит замена паспорта, информацию об обновленном документе нужно зарегистрировать обязательно.
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О каких еще изменениях нужно предупреждать ПФУ:
- изменение статуса, например брак, если лицо берет себе другую фамилию;
- выезд за границу;
- увольнение из официального места работы или, наоборот, – вступление;
- закрытие или регистрация ФЛП;
- смена места регистрации;
- обретение особого статуса, например, инвалидность.
Как обновить данные в ПФУ
Вы можете осуществить эту процедуру как онлайн, так и офлайн. Чтобы внести правки в пенсионное дело, не выходя из дома, нужно:
- Регистрация в веб-портале ПФУ.
- Пройти авторизацию. Для этого необходимо будет использовать электронную подпись.
- Перейти в раздел: "О пенсионном обеспечении".
- Далее выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело".
- Выберите категорию заявления и заполните ее.
Также вы можете обратиться непосредственно в отделение ПФУ, при себе вам нужно иметь удостоверения личности и документы, удостоверяющие изменения. Например, если женщина взяла фамилию мужчины, из-за замужества, необходимо взять с собой свидетельство о браке.