Военные предприятия в России сократили найм до минимума с 2022 года, а зарплаты в "оборонке" упали впервые с момента полномасштабного вторжения. Это означает, что даже ВПК в России дошел до кризиса.

Почему упал уровень найма людей в ВПК России?

В 2025 году стало известно, что большинство военных заводов России больше не в состоянии наращивать выпуск оружия, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Новая газета. Европа".

С 2022 года российские военные заводы удвоили производство бронетехники, многократно нарастили выпуск боеприпасов и запустили массовое производство дронов. На прямые нужды фронта работает не менее 1 200 предприятий.

За все время полномасштабной войны они опубликовали на самом популярном сайте поиска работы hh.ru почти 600 тысяч вакансий. Пик найма в оборонке пришелся на 2022 год: в августе на ВПК приходилось почти 2% всех вакансий агрегатора. Затем доля новых вакансий в ВПК постепенно снижалась, а в 2025 году упало и абсолютное количество объявлений.

За лето военные предприятия опубликовали 34,5 тысяч вакансий, тогда как в прошлом году – 52 тысячи,

– пишут в издании.

К августу 2025 года спрос на новые кадры упал до рекордно низкого уровня. Даже до вторжения, в январе 2022 года, предприятия оборонного комплекса нанимали людей активнее.

Также в августе стало известно, что активность в производственном секторе России в июле снизилась самыми быстрыми темпами с марта 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Второй резкий спад за столько же месяцев был обусловлен слабым спросом клиентов и финансовыми трудностями, что повлияло как на объемы производства, так и на новые заказы.

Что происходит с зарплатами на военных заводах?

Именно ВПК к концу 2022 года развязал гонку зарплат: объемы госзаказа резко выросли, что обострило дефицит кадров. Это обеспечило быстрый рост доходов населения и разогнало инфляцию.

Но весной 2025 года экономика подошла к точке перелома – зарплаты в оборонно-промышленном комплексе перестали расти.

Пока в среднем по стране зарплаты продолжают идти вверх, доходы сотрудников оборонных предприятий, предлагаемых в вакансиях, снизились на 10% с 2024 года. Это первое снижение начала полномасштабного вторжения,

– пишут в издании.

Что известно о кризисе в отраслях России?