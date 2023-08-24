Бюджет 2024: стало известно, насколько возрастут расходы на оборонный сектор

Важнейшим для Украины сейчас вопрос победы. Поэтому оборонный сектор нужно финансировать все активнее, но в 2024 году это непросто.

Какие расходы на оборону будут в 2024 году

В проекте государственного бюджета на 2024 год оборонные расходы предложили повысить в пять раз. Министерство финансов отреагировало на это предложение отрицательно.

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Во время телемарафона министр Марченко заявил, что настолько увеличить расходы оборонного сектора невозможно, передает 24 Канал.

Сергей Марченко Министр финансов Конечно, они просят в пять раз выше. Знаете, можно многого хотеть, но есть объективная реальность: мы не можем в пять раз увеличить налоги, то есть ответ очень простой.

Марченко уверяет, что оборонный бюджет Украины на следующий год должен быть таким же, как в этом. Увеличение если и будет, то незначительное.

Сколько потратили на оборону в 2023 году В 2023 году на оборону с января по июль было израсходовано 1,6 триллиона гривен. При этом налогов за это время украинцы заплатили в размере – 1,3 миллиона гривен. Наибольшие расходы в Украине уходят на закупку военной техники и оплату заработной платы военным. Только за I квартал 2024 года на оборону потратили – 389 миллиардов гривен. Обратите внимание! Международная помощь, получаемая Украиной, не может тратиться на оборонный сектор. Помогающие страны позволили применять эти средства исключительно на социальные нужды. Международная помощь, получаемая Украиной, не может тратиться на оборонный сектор. Помогающие страны позволили применять эти средства исключительно на социальные нужды.

Проект бюджета на следующий год должен подаваться Кабмином в Верховную Раду до 15 сентября.