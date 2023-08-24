Бюджет 2024: стало известно, насколько возрастут расходы на оборонный сектор
Важнейшим для Украины сейчас вопрос победы. Поэтому оборонный сектор нужно финансировать все активнее, но в 2024 году это непросто.
Какие расходы на оборону будут в 2024 году
В проекте государственного бюджета на 2024 год оборонные расходы предложили повысить в пять раз. Министерство финансов отреагировало на это предложение отрицательно.
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Во время телемарафона министр Марченко заявил, что настолько увеличить расходы оборонного сектора невозможно, передает 24 Канал.
Конечно, они просят в пять раз выше. Знаете, можно многого хотеть, но есть объективная реальность: мы не можем в пять раз увеличить налоги, то есть ответ очень простой.
Марченко уверяет, что оборонный бюджет Украины на следующий год должен быть таким же, как в этом. Увеличение если и будет, то незначительное.Заметьте! Проект бюджета на следующий год должен подаваться Кабмином в Верховную Раду до 15 сентября.
Сколько потратили на оборону в 2023 году
В 2023 году на оборону с января по июль было израсходовано 1,6 триллиона гривен. При этом налогов за это время украинцы заплатили в размере – 1,3 миллиона гривен.
Наибольшие расходы в Украине уходят на закупку военной техники и оплату заработной платы военным. Только за I квартал 2024 года на оборону потратили – 389 миллиардов гривен.Обратите внимание! Международная помощь, получаемая Украиной, не может тратиться на оборонный сектор. Помогающие страны позволили применять эти средства исключительно на социальные нужды.