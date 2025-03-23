В два или даже три раза: у некоторых украинцев могут вырасти цены за обслуживание домов

С апреля многие жители многоэтажек получат новые платежки за обслуживание домов. В некоторых из них тариф вырастет вдвое или даже втрое.

Почему для украинцев могут вырасти цены в платежках

Проблема заключается в том, что людям выдают платежки без объяснений передает 24 Канал со ссылкой на слова директора ОО "Институт города" Александра Сергиенко.

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Дело в том, что нет четкости в определении стоимости коммунальных услуг. В то же время проверить оправданность этих платежей практически невозможно.

Обратите внимание! Обслуживание многоквартирных домов подорожает из-за роста расходов на содержание инфраструктуры. Такое решение согласовала Киевской городской военной администрации.

Какие избежать увеличения цен на тарифы

Решением этой проблемы является создание ОСМД. Это позволяет контролировать расходы на содержание дома или даже искать подрядчиков с более выгодными условиями.

Сейчас власть не рекомендует никаких других альтернатив. Если же этого не сделать, то стоимость содержания домов будет расти и в дальнейшем.

Обратите внимание! В то же время жители просто будут получать новые платежки со все большими суммами.