Враг в очередной раз пытается парализовать жизнь украинских городов, нанося удары по самым уязвимым местам коммунальной системы. Эта ночь принесла новые разрушения, которые непосредственно скажутся на удовлетворении базовых потребностей тысяч семей.

Куда целил враг в течение ночи

Этой ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву и еще семи областям, совершая атаки на объекты водоснабжения, теплосети и торговые центры. В результате этого террора по меньшей мере десять человек получили ранения, о чем на своей странице в фейсбуке сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Наибольший удар пришелся на Днепропетровскую область, где оккупанты несколько раз за ночь наносили удары по объектам водоканала. По словам главы правительства, это сознательный террористический акт, цель которого – оставить местных жителей без питьевой воды, что потребует от людей дополнительных расходов на бутилированную воду. В то же время в Кривом Роге и Павлограде загорелись торговые центры, а в Запорожье повреждены тепловые сети и водопровод на промышленном предприятии.

Обратите внимание! Отдельной мишенью стала экспортная экономика Украины. В море у берегов Одессы россияне провели атаку на два иностранных гражданских судна, которые перевозили более 100 тысяч тонн украинского зерна. Такие действия врага наносят удар по аграрному сектору и валютной выручке государства, что в перспективе оказывает давление на курс гривны.

Что известно о предыстории энергетического террора

Эта атака является продолжением масштабной кампании по уничтожению украинской инфраструктуры, которая резко обострилась осенью. Как мы сообщали ранее, только с сентября враг нанес более тысячи прицельных ударов по отечественной энергетике.

Буквально несколько дней назад, 20 ноября, из-за массированной атаки пришлось вводить экстренные отключения света в Киеве, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, о чем сообщал "24 Канал". Тогда главной мишенью оккупантов стали высоковольтные подстанции, разрушение которых напрямую влияет на стабильность подачи электроэнергии в дома украинцев.

Важно! Учитывая систематичность ударов по водоканалам и теплосетям, украинцам следует подготовить альтернативные источники обогрева и сделать запасы технической и питьевой воды. Энергетики и коммунальщики уже устраняют последствия, однако восстановление полноценного снабжения может занять некоторое время.