Куди цілив ворог протягом ночі

Цієї ночі російські війська завдали комбінованого удару по Києву та ще семи областях, атакуючи об'єкти водопостачання, тепломережі та торговельні центри. Внаслідок цього терору щонайменше десять людей отримали поранення, про що на своїй сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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Найбільшого удару зазнала Дніпропетровщина, де окупанти кілька разів за ніч били по об'єктах водоканалу. За словами очільника уряду, це свідомий терористичний акт, мета якого – залишити місцевих мешканців без питної води, що вимагатиме від людей додаткових витрат на бутильовану воду. Водночас у Кривому Розі та Павлограді спалахнули торговельні центри, а в Запоріжжі пошкоджено теплові мережі та водогін на промисловому підприємстві.

Зверніть увагу! Окремою мішенню стала експортна економіка України. У морі поблизу Одеси росіяни атакували два іноземні цивільні судна, які транспортували понад 100 тисяч тонн українського зерна. Такі дії ворога б'ють по аграрному сектору та валютній виручці держави, що в перспективі тисне на курс гривні.

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Що відомо про передісторію енергетичного терору

Ця атака є продовженням масштабної кампанії зі знищення української інфраструктури, яка різко загострилася восени. Як ми повідомляли раніше, лише з вересня ворог завдав понад тисячу прицільних ударів по вітчизняній енергетиці.

Буквально кілька днів тому, 20 листопада, через масовану атаку довелося запроваджувати екстрені відключення світла у Києві, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, про що писав 24 Канал. Тоді головною мішенню окупантів стали високовольтні підстанції, руйнування яких напряму впливає на стабільність подачі струму в будинки українців.

Важливо! З огляду на систематичність ударів по водоканалах та тепломережах, українцям варто підготувати альтернативні джерела обігріву та зробити запаси технічної і питної води. Енергетики та комунальники вже ліквідовують наслідки, проте відновлення повноцінного постачання може потребувати певного часу.