14 мая, 12:44
Энергетика Киева под ударом: что известно о последствиях атаки России по столице
В результате очередного обстрела России есть повреждения в энергетике, в частности пострадала энергетическая инфраструктура столицы.
Что известно о последствиях атаки на энергетику в Киеве?
О том, какие объекты пострадали, в результате ударов врага 14 мая, сообщает ДТЭК.
По данным компании, в столице есть повреждения трансформаторной подстанции и высоковольтной линии.