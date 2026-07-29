Россия уничтожает заправки: где сложнее всего и как защитить людей и логистику

Украинские автозаправочные станции все чаще попадают под прицел российских дронов. Больше всего страдают прифронтовые регионы, такие как Сумская, Харьковская и Днепропетровская области. В некоторых городах нет ни одной работающей АЗС.

Удары по АЗС: где сложнее всего с заправками

АЗС в Никополе, Тростянце, Купянске, Шевченково полностью прекратили работу, однако альтернативные способы заправиться до сих пор можно найти. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

Официальные данные о количестве заправок, пострадавших от российских дронов, в открытом доступе не публиковались. Однако власти публично признают проблему и объявили о присвоении АЗС в прифронтовых областях статуса критически важной инфраструктуры.

Эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин отмечает, что, несмотря на российский террор, о полном отсутствии возможности заправиться речи не идет.

Дмитрий Леушкин Эксперт по топливному рынку, основатель Prime Group Вопрос о том, что негде заправиться, остро не стоит. Повсюду можно заправиться. Это не тот 2022 год, когда физически не было топлива. Сейчас есть проблема логистики: невозможно заправиться, чтобы съесть хот-дог или выпить кофе. Но делать это на АЗС сейчас и не нужно, потому что это довольно опасно.

Несмотря на отсутствие открытых официальных подсчетов, приблизительную картину количества атакованных Россией автозаправочных станций дают другие источники:

генеральный директор компании WOG Андрей Пивоварский в конце июня приводил цифру – более 150 АЗС, сгоревших в Украине за два месяца;

в начале июля издание "НефтеРынок", подводя итоги количества атак с апреля, сообщало о 186 случаях попаданий или повреждений станций;

OSINT-аналитик Клеман Молин насчитал 160 недавно подвергшихся атакам автозаправочных станций в Украине.

Какие меры необходимы для минимизации последствий ударов по заправкам

Систематические удары России по заправкам наносят ущерб бизнесу и угрожают безопасности работников и клиентов. Чтобы максимально сохранить жизнь и здоровье людей, а также ослабить давление на компании, торгующие топливом, государство должно принять меры.

По мнению эксперта Дмитрия Леушкина, уязвимыми точками этой системы являются предсказуемые маршруты бензовозов и скопления людей и техники на заправках. Незащищенные от дронов дороги повышают риски для логистики, а кафе при АЗС увеличивают время пребывания на станции. Особенно проблемным это становится в прифронтовых областях.

Первое, что нужно сделать сейчас, – это просчитать логистику. Если есть понятные маршруты, по которым ездят бензовозы, их нужно закрыть антидроновыми сетками. Также необходимо установить четкие правила пребывания на АЗС: прекратить торговлю алкоголем, хот-догами, кофе, работу кафе. Хотя бы на прифронтовых территориях. Но властям нужно набраться сил и сказать об этом операторам,

– говорит эксперт.

Идею установки на заправках мобильных укрытий Дмитрий Леушкин критикует, считая ее нелогичной и называя четкие правила пребывания на АЗС во время воздушных тревог более эффективными. Например, требование покинуть территорию станции и отойти от нее хотя бы на определенное расстояние, если существует угроза безопасности.

"Зачем сидеть в бомбоубежище на АЗС, если лучше отойти от него? И не нужно заставлять операторов АЗС тратить деньги на эту ерунду. Можно установить правило: в случае воздушной атаки отойдите от заправки на 100 метров", – предлагает эксперт.

Еще один момент – поддержка самого пострадавшего бизнеса. По мнению Дмитрия Леушкина, государство могло бы ввести точечные налоговые льготы, чтобы стимулировать восстановление поврежденной инфраструктуры и предотвратить рост цен из-за дополнительных расходов сетей. Например, на определенное время освободить от налога на прибыль конкретные пострадавшие АЗС.

По мнению эксперта, несмотря на систематические удары, пока речь не идет о кризисе с топливом в Украине, поскольку поставки ресурса продолжаются. Однако на случай ухудшения ситуации с его розничной продажей можно использовать модель адресной доставки. В настоящее время такой способ торговли находится вне закона, поэтому для его внедрения необходимо законодательное регулирование.

В то же время мобильные АЗС могут стать опасной альтернативой, поскольку бензовозы и в дальнейшем будут мишенями для вражеских атак.

Напомним, что в ближайшие две недели возможно существенное подорожание топлива в Украине. Оно вызвано логистическими проблемами и дефицитом дизельного топлива на заправках, обусловленным повышенным спросом со стороны аграриев.

Цены на топливо могут приблизиться к 100 гривен за литр и превысить эту отметку, если государство не вмешается и не попытается замедлить процесс подорожания.