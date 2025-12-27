Обстрелы специально под морозы: Россия ударила по ТЭЦ и добыче газа
Во время жестокой атаки в ночь на 27 декабря россияне снова били по энергетическим объектам. Был удар по газовой и энергетической инфраструктуре.
Что говорят в Нафтогазе о попадании по их объектам?
Враг атаковал "Шахедами".
Бессонная ночь и сложный день. Россия снова бьет по газу и теплу, специально под морозы. Есть попадания в ТЭЦ Группы "Нафтогаз" и предприятия, занимающиеся добычей газа,
– написали там.
Сергей Корецкий, глава правления НАК "Нафтогаз Украины", подчеркнул: оккупанты пытаются воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя. То есть эти атаки синхронизируются с похолоданием.
"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов. Группа "Нафтогаз" действует в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Приоритет – безопасность людей и стабильность работы газовой системы", – сообщили в ведомстве.
Конечно, в целях безопасности не указали ни область, ни время удара – ведь, например, для Киева тревога началась ночью и с перерывами продолжалась большую часть дня.
Какая погода будет в ближайшие дни?
В Укргидрометцентре прогнозируют, что по Украине будет значительный и мокрый снег с налипанием и метелью. Температура ночью достигнет -5 градусов.
Какие последствия обстрелов 27 декабря?
- В столице часть районов осталась без света и тепла, некоторые и без воды. В водоканале объяснили, что снижено давление воды. Причина – аварийная ситуация в энергосистеме города и временная остановка насосного оборудования.
- Вечером аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах столицы, как заявили в ГСЧС.
- Есть погибшие и пострадавшие. В Киеве один погибший и 30 пострадавших, в Белой Церкви погибла женщина.
- В ДТЭК также рассказали, что россияне нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре во время ночной атаки. Без света оказались люди в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском, Деснянском, Соломенском и Днепровском районах Киева. В столице продолжаются экстренные отключения.