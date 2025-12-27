Обстрелы специально под морозы: Россия ударила по ТЭЦ и добыче газа

Во время жестокой атаки в ночь на 27 декабря россияне снова били по энергетическим объектам. Был удар по газовой и энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Группу "Нафтогаз".

Что говорят в Нафтогазе о попадании по их объектам?

Враг атаковал "Шахедами".

Бессонная ночь и сложный день. Россия снова бьет по газу и теплу, специально под морозы. Есть попадания в ТЭЦ Группы "Нафтогаз" и предприятия, занимающиеся добычей газа,

– написали там.

Сергей Корецкий, глава правления НАК "Нафтогаз Украины", подчеркнул: оккупанты пытаются воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя. То есть эти атаки синхронизируются с похолоданием.

"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов. Группа "Нафтогаз" действует в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Приоритет – безопасность людей и стабильность работы газовой системы", – сообщили в ведомстве.

Конечно, в целях безопасности не указали ни область, ни время удара – ведь, например, для Киева тревога началась ночью и с перерывами продолжалась большую часть дня.

Какая погода будет в ближайшие дни?

В Укргидрометцентре прогнозируют, что по Украине будет значительный и мокрый снег с налипанием и метелью. Температура ночью достигнет -5 градусов.

Какие последствия обстрелов 27 декабря?