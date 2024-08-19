Зачисление периодов обучения в страховой стаж: что нужно знать

Процесс зачисления учебных периодов в страховой стаж является ключевым элементом социальной защиты граждан. Это влияет на то, будет ли учтено время, проведенное в высших учебных заведениях, при расчете пенсии.

Засчитывается ли обучение в страховой стаж

Периоды обучения могут быть учтены в стаже работы при условии, что записи в трудовой книжке о зачислении и отчислении содержат реквизиты соответствующих приказов или документов об образовании, в частности номер и дата выдачи этих документов.

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Периоды обучения подтверждаются дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, выданными на основе архивных данных, которые содержат сведения о соответствующих периодах обучения.

Для подтверждения периода обучения на дневной форме обучения необходимо предоставить справки, подтверждающие продолжительность обучения в соответствующем учебном заведении.

В частности, периоды обучения на дневной форме в высших и средних специальных учебных заведениях, а также в училищах, на курсах подготовки кадров, повышения квалификации, переквалификации, аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре до 1 января 2004 года также учитываются в стаж работы.