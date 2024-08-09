Как передать показатели за свет на разных типах счетчиков

В Украине можно установить однозонный, двухзонный или трехзонный счетчик электроэнергии. Каждый из них имеет свои особенности представления показателей.

Однозонные счетчики: как передавать данные

Для однозонных счетчиков показатели подаются в формате "Код (пробел) показатель".

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Код – это ваш десятизначный абонентский номер, который можно найти в квитанции.

Показатель – это текущие данные счетчика. Например: "0000011111 85", где 0000011111 – код абонента, а 85 – показатель счетчика.

Как подавать показатели для двухзонных и трехзонных счетчиков

Двухзонные счетчики рассчитаны на две зоны: "день" (07:00–23:00) и "ночь" (23:00–07:00).

Показатели отображаются на экране последовательно, в зависимости от времени суток. При подаче показаний важно фиксировать данные отдельно для каждой зоны.

Трехзонные счетчики разделяют сутки на три временные зоны, и каждая из них имеет свой тариф.

Показания также отображаются отдельно для каждой зоны, что позволяет экономить больше, оплачивая за электроэнергию в соответствии со временем потребления.

Чтобы легче понимать показания на двухзонном электросчетчике, нужно обращать внимание на индексы, стоящие рядом с цифрами:

На счетчиках GAMA индекс "1.5.8.2" указывает на тариф "день", а "1.5.8.1" – на тариф "ночь".

На счетчиках NiK индекс "Т22" или "Т2" соответствует дневному тарифу, а "Т21" или "Т1" – ночному.

При подаче показаний двухзонного счетчика важно разделять все значения пробелами для корректной обработки данных системой.

Сообщение может выглядеть так: "0000011111 85 55" (где 0000011111 – код абонента, 85 – показатель по дневному тарифу, 55 – по ночному).

Для трехзонного счетчика необходимо указать четыре значения: "Код (пробел) показатель_Полупик (пробел) показатель_Ночь (пробел) показатель_Пик".

Например, "0000011111 45 35 55", где каждый показатель соответствует различным временным зонам потребления электроэнергии.

Для удобства, подать показатели можно через телефон, чат-боты в Viber или Telegram, официальные сайты операторов или специальные приложения. Важно помнить о сроках - ежемесячно до первого числа. Например, в Киеве можно позвонить на горячую линию ДТЭК или отправить показатели через личный кабинет на сайте.