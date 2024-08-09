Однозонні лічильники: як передавати дані

Для однозонних лічильників показники подаються у форматі "Код (пробіл) показник".

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Код – це ваш десятизначний абонентський номер, який можна знайти у квитанції.

Показник – це поточні дані лічильника. Наприклад: "0000011111 85", де 0000011111 – код абонента, а 85 – показник лічильника.

Як подавати показники для двозонних та тризонних лічильників

Двозонні лічильники розраховані на дві зони: "день" (07:00–23:00) і "ніч" (23:00–07:00).

Показники відображаються на екрані послідовно, залежно від часу доби. При подачі показників важливо фіксувати дані окремо для кожної зони.

Тризонні лічильники поділяють добу на три часові зони, і кожна з них має свій тариф.

Показники також відображаються окремо для кожної зони, що дозволяє економити більше, сплачуючи за електроенергію відповідно до часу споживання.

Щоб легше розуміти показання на двозонному електролічильнику, потрібно звертати увагу на індекси, що стоять поряд із цифрами:

На лічильниках GAMA індекс "1.5.8.2" вказує на тариф "день", а "1.5.8.1" – на тариф "ніч".

На лічильниках NiK індекс "Т22" або "Т2" відповідає денному тарифу, а "Т21" або "Т1" – нічному.

Під час подачі показників двозонного лічильника важливо розділяти всі значення пробілами для коректної обробки даних системою.

Наприклад! Повідомлення може виглядати так: "0000011111 85 55" (де 0000011111 – код абонента, 85 – показник за денним тарифом, 55 – за нічним).

Для тризонного лічильника необхідно вказати чотири значення: "Код (пробіл) показник_Півпік (пробіл) показник_Ніч (пробіл) показник_Пік".

Наприклад, "0000011111 45 35 55", де кожен показник відповідає різним часовим зонам споживання електроенергії.

Зауважте! Для зручності, подати показники можна через телефон, чат-боти у Viber або Telegram, офіційні сайти операторів чи спеціальні додатки. Важливо пам'ятати про терміни — щомісяця до першого числа. Наприклад, у Києві можна зателефонувати на гарячу лінію ДТЕК або надіслати показники через особистий кабінет на сайті.