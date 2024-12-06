НБУ установил курсы валют: доллар упал, евро выросло

В конце рабочей недели НБУ американскую валюту опустил в цене, однако европейскую валюту поднял. С новой недели обе валюты будут оставаться стабильными.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 5 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,81 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 9 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,44 гривны,

евро – 43,85 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,90 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,73 гривны, продажа – по 41,80 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,16 гривны, продажа – 41,81 гривны.

Какие цены валют прогнозируют

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что курс доллара может не пересечь показатель в 42 гривны в конце 2024 года. В общем, в декабре вряд ли резко изменятся курсы валют.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Все же мы склонны считать, что в декабре не стоит ждать сюрпризов или каких-то курсовых "уловок". То есть курс валют в декабре будет зависеть от политики НБУ, который продолжает контролировать рынок. Также важную роль играют экономическая ситуация, макрофинансовая помощь для покрытия дефицита бюджета и поступления валюты от экспорта.

Важно! В конце года доллар все-таки может остаться на уровне 41,6 – 41,8 гривны за доллар.