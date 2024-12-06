Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти впала на 7 копійок проти 5 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,81 гривні. Тобто ціна виросла на 11 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 9 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,44 гривні,

євро – 43,85 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 6 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,90 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,73 гривні, продаж – по 41,80 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,16 гривні, продаж – 41,81 гривні.

Які ціни валют прогнозують

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що курс долара може не перетнути показник у 42 гривні наприкінці 2024 року. Загалом, у грудні навряд чи різко зміняться курси валют.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Все ж ми схильні вважати, що в грудні не варто чекати сюрпризів чи якихось курсових "вивертів". Тобто курс валют у грудні залежатиме від політики НБУ, який продовжує контролювати ринок. Також важливу роль відіграють економічна ситуація, макрофінансова допомога для покриття дефіциту бюджету та надходження валюти від експорту.

Важливо! Наприкінці року долар все-таки може залишитися на рівні 41,6 – 41,8 гривні за долар.