Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 5 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,81 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
По состоянию на 9 декабря курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,44 гривны,
- евро – 43,85 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 6 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,90 гривны,
- На черном рынке: покупка – 41,73 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- В обменниках: покупка – 41,16 гривны, продажа – 41,81 гривны.
Какие цены валют прогнозируют
Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что курс доллара может не пересечь показатель в 42 гривны в конце 2024 года. В общем, в декабре вряд ли резко изменятся курсы валют.
Все же мы склонны считать, что в декабре не стоит ждать сюрпризов или каких-то курсовых "уловок". То есть курс валют в декабре будет зависеть от политики НБУ, который продолжает контролировать рынок. Также важную роль играют экономическая ситуация, макрофинансовая помощь для покрытия дефицита бюджета и поступления валюты от экспорта.
Важно! В конце года доллар все-таки может остаться на уровне 41,6 – 41,8 гривны за доллар.