Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 5 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,81 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 9 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,44 гривны,

евро – 43,85 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,90 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,73 гривны, продажа – по 41,80 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,16 гривны, продажа – 41,81 гривны.

Какие цены валют прогнозируют

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что курс доллара может не пересечь показатель в 42 гривны в конце 2024 года. В общем, в декабре вряд ли резко изменятся курсы валют.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Все же мы склонны считать, что в декабре не стоит ждать сюрпризов или каких-то курсовых "уловок". То есть курс валют в декабре будет зависеть от политики НБУ, который продолжает контролировать рынок. Также важную роль играют экономическая ситуация, макрофинансовая помощь для покрытия дефицита бюджета и поступления валюты от экспорта.

Важно! В конце года доллар все-таки может остаться на уровне 41,6 – 41,8 гривны за доллар.