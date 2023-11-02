Официальный курс "остановился": сколько стоил доллар сегодня и каким будет курс завтра
Несколько дней подряд официальный курс доллара подешевел. Впрочем, в период с 1 ноября по 2 ноября курс остался неизменным. В то же время, курс евро существенно опустился.
Официальный курс доллара 2 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 2 ноября составлял 36,26 гривны за доллар. За прошедшие сутки доллар подешевел на 2 копейки.
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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,23 гривны. Интересно, что за прошедшие сутки цена была на уровне 38,54 гривны.
Каким будет официальный курс доллара и евро 3 ноября:
- Доллар – 36,26 гривны,
- Евро – 38,67 гривны.
Согласно данным регулятора, официальный курс доллара будет оставаться на том уровне, что и сегодня. А вот евро будет дорожать.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 2 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка наличного доллара происходила за 37,4 гривны, а продажа – 37,92 гривны.
- В обменниках стоимость на уровне: покупка – 37,35 гривны, продажа – 37,95 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,72 гривны, продажа – 37,81 гривны.
Что будет с долларом на следующей неделе
Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что НБУ сможет несколько расширить границы колебаний межбанка. Но по всем признакам к середине ноября текущие курсовые изменения будут минимальными.
Курсовые колебания на межбанке составят 10 – 20 копеек.
По прогнозам Лесного, стоимость доллара может быть будет. на уровне 36,4 – 36,7 гривны, тогда как евро – 38,5 – 38,8 гривны.Время – это деньги. Поэтому не тратьте его в ожидании и пополняйте свой баланс за считанные минуты WhiteBIT. Криптобиржа позаботилась о том, чтобы процедура перевода была быстрой и безопасной, а платежи можно было комфортно сделать не только в пределах Украины, но и с любой точки мира. Оцените и вы эту опцию в несколько щелчков.