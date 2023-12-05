Доллар от НБУ дорожает: какой курс сегодня

Официальный курс американской валюты дорожает уже второй день. Сегодня цена достигла почти уровня фиксированного курса, который был раньше, а именно 36,56 гривны за доллар.

Официальный курс 5 декабря

За данным Нацбанка, официальный курс 5 декабря составляет 36,53 гривны за доллар. Доллар с а прошлый день подорожал на 7 копеек.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 39,71 гривны, что на 7 копеек больше, чем вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 6 декабря:

Доллар – 36,66 гривны,

Евро – 39,64 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 5 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 36,9 гривны , а продажа – 37,4 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 36,93 гривны , а продажа – 37,32 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,3 гривны, а продажа – 37,4 гривны.

Какая будет ситуация с депозитами до конца года

В комментарии 24 Каналу эксперт Дмитрий Замотаев рассказал, что средняя доходность вкладов сроком 3-6 месяцев не превысит 14,5% годовых, а от 9 месяцев до 1 года составит 14% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА. Сейчас для граждан самым лучшим и наиболее понятным способом, чтобы не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения, является открытие гривневых депозитов. А учитывая соотношение доходности, чистой прибыли и срока вклада, ожидается, что наиболее популярными будут вклады с размещением на 3 – 6 месяца. По состоянию на начало декабря их доля составляет уже более 50% всех новых вкладов, открытых за октябрь-ноябрь.

Что касается гривневых депозитов, то сейчас на рынке достаточно благоприятные условия для роста числа гривневых вкладов. За последние 5 месяцев фиксируется постепенный рост экономики.

Тенденции по всем гривневым вкладам таковы:

вклады на сумму 50 – 100 тысяч гривен – 50% всех вкладов;

100 – 200 тысяч гривен – 20%;

до 50 тысяч гривен – 15%;

200 – 500 тысяч гривен – 10 – 12%;

более 500 тысяч гривен – 7 – 10%.