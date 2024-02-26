Официальный курс "тает": какую стоимость установил Нацбанк

Доллар за выходные опустился, как и евро. Цена американской валюты подешевела более чем на 10 копеек. На завтра ожидается снова спад стоимости валют.

Официальный курс 26 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 26 февраля составил 38,35 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 13 копеек против 23 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,56 гривны. Стоимость упала на 6 копеек против прошлой недели.

Какой будет официальный курс доллара и евро 27 февраля:

доллар – 38,33 гривны,

евро – 41,59 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 26 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 38,15 гривны, а продажа – 38,70 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,98 гривны , а продажа – 38,59 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,48 гривны, а продажа – 38,60 гривны.

Стоимость доллара на этой неделе

Как рассказала 24 Каналу Анна Золотько, на прошлой неделе выросли котировки. Поэтому, в пик сделки на ВРУ заключались по курсу 38,64 гривны за доллар. На этой же неделе курс доллара будет двигаться разнонаправленно во всех сегментах валютного рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В конце месяца бизнес будет нуждаться в дополнительной гривневой ликвидности для уплаты налогов и зарплат украинцам. Поэтому до середины недели следует ожидать умеренного укрепления гривны.

Впрочем, ближе к пятнице, прогнозирует банкир, у украинцев станет больше ресурсов для приобретения иностранной валюты. Это может привести к обратному курсовому движению.

На этой неделе наличный курс доллара будет находиться в диапазоне 38,30 – 38,90 гривны.